Американцы представили компактный внедорожный пикап за $30 000 (фото)

Polaris Ranger XD 1500 может буксировать прицеп весом до 1588 кг, а в грузовом отсеке пикапа можно вместить до 680 кг груза. На выбор доступны несколько модификаций внедорожника.

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Американский бренд Polaris представил небольшой внедорожный пикап Ranger XD 1500 2024 года. Это модель предназначена для перевозок груза и буксировки прицепов. Об этом рассказали на сайте The Drive.

В Polaris заявили, что новый Ranger XD 1500 отлично подойдет для фермеров. Они отметили, что эта модель получила более жесткое шасси и модернизированную трансмиссию.

Polaris Ranger XD 1500 может буксировать прицеп весом до 1588 кг. В грузовом отсеке пикапа можно вместить до 680 кг груза.

Polaris Ranger XD 1500 способен буксировать прицеп весом до 1588 кг Фото: POLARIS

Новинка получила систему Hill Assist, которая помогает пикапу плавно спускаться с холма. Также этот автомобиль является самым роскошным в модельном ряду бренда. В список опций входят подогрев руля и сидений, кондиционер, аудиосистема JBL и водонепроницаемый 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Модель можно оснастить 7-дюймовым дисплеем Фото: POLARIS

Под капотом расположен 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 110 л.с. и 142 Нм крутящего момента. Он получил герметичную конструкцию с жидкостным охлаждением.

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Стоимость Polaris Ranger XD 1500 Premium составляет 29 999 долларов. Топовая версия Polaris Ranger XD 1500 NorthStar Ultimate обойдется в 44 999 долларов.

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