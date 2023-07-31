Американці представили компактний позашляховий пікап за $30 000 (фото)

Polaris Ranger XD 1500 може буксирувати причіп вагою до 1588 кг, а у вантажному відсіку пікапа можна вмістити до 680 кг вантажу. На вибір доступні кілька модифікацій позашляховика.

Related video

Американський бренд Polaris представив невеликий позашляховий пікап Ranger XD 1500 2024 року. Ця модель призначена для перевезень вантажу та буксирування причепів. Про це розповіли на сайті The Drive.

У Polaris заявили, що новий Ranger XD 1500 чудово підійде для фермерів. Вони зазначили, що ця модель отримала жорсткіше шасі та модернізовану трансмісію.

Polaris Ranger XD 1500 може буксирувати причіп вагою до 1588 кг. У вантажному відсіку пікапа можна вмістити до 680 кг вантажу.

Polaris Ranger XD 1500 здатний буксирувати причіп вагою до 1588 кг Фото: POLARIS

Новинка отримала систему Hill Assist, яка допомагає пікапу плавно спускатися з пагорба. Також цей автомобіль є найрозкішнішим у модельному ряду бренду. До списку опцій входять підігрів керма і сидінь, кондиціонер, аудіосистема JBL і водонепроникний 7-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Модель можна оснастити 7-дюймовим дисплеєм Фото: POLARIS

Під капотом розташований 1,5-літровий трициліндровий двигун потужністю 110 к.с. і 142 Нм крутного моменту. Він отримав герметичну конструкцію з рідинним охолодженням.

Важливо

Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)

Вартість Polaris Ranger XD 1500 Premium становить 29 999 доларів. Топова версія Polaris Ranger XD 1500 NorthStar Ultimate обійдеться в 44 999 доларів.

Раніше Фокус писав, що в Таїланді відбулася презентація нового покоління пікапа Mitsubishi L200.