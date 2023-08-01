Прогресс по-русски: АвтоВАЗ продолжит выпуск "Нивы" после 50-летнего юбилея модели

Внедорожнику Lada Niva в 2027 году исполнится 50 лет. В честь этого события устаревший автомобиль получит новый двигатель и немного измененный дизайн.

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Российский АвтоВАЗ собирается продолжить выпускать устаревший внедорожник Lada Niva даже после 50-летнего юбилея. В компании заявили, что модель будет обновлена к 2027 году. Об этом рассказали на сайте Drive.

Lada Niva выпускается с 1977 года. За это время внедорожник так и не получил серьезной модернизации и сильно устарел.

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что "Нива" будет выпускаться даже после 50-летнего юбилея в 2027 году. Он отметил, что внедорожник получит слегка обновленный дизайн и будет поставляться с более мощным двигателем.

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За июнь 2023 года в России было продано 3135 внедорожников Lada Niva. Модель пользуется спросом из-за своей низкой стоимости, но по мнению западных экспертов, автомобиль не соответствует современным нормам безопасности.

Lada Niva впервые будет доступна с новым двигателем Фото: АВТОВАЗ

Гендиректор АвтоВАЗа подчеркнул, что "Нива" не получит автоматическую коробку переключения передач. Вероятнее всего внедорожник впервые оснастят 1,6-литровым двигателем от Lada Vesta мощностью 106 л.с. Сейчас модель предлагается только с 1,7-литровым двигателем мощностью 81 л.с.

Ранее Фокус сообщал, что в Южноафриканской республике появилась необычная экстремальная "Нива" ВАЗ-2121.