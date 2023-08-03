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Авто

Раскрыты подробности нового конкурента Tesla Model X и Mercedes EQS SUV от Huawei (фото)

электромобиль Huawei, автомобиль Huawei, кроссовер Huawei
Фото: autohome.com.cn | Электромобиль Huawei — большой 5,2-метровый кроссовер

Электрический кроссовер Huawei достигает 5,2 м в длину и будет доступен в версиях на 4, 6 и 7 мест. Стоимость электрокара составит около $140 000.

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Опубликованы фото флагманского электрокроссовера AITO. Большая семейная модель появится на рынке в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

AITO – автомобильный бренд концерна Huawei. Помогает разрабатывать электрокроссовер концерн JAC. Ранее была рассекречена гибридная версия этой модели, названная M9.

электромобиль Huawei, автомобиль Huawei, кроссовер Huawei Fullscreen
Стоимость авто составит 140 000 долларов
Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Huawei достигает 5230 мм в длину при колесной базе 3110 мм. У него элегантный дизайн с плавными обводами, выраженным "носом" и раскосыми фарами.

Салон электромобиля показали на шпионских фото. Бросается в глаза огромный тачскрин мультимедийной системы HarmonyOS от Huawei. Также авто получит мощную акустику Huawei Sound и набор современных систем безопасности. Предложат версии на 4, 6 и 7 мест.

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Автомобиль Huawei будет оснащен двумя электромоторами и полным приводом, но его характеристики не раскрывают. Зато известна цена электрокара – 1 миллион юаней ($140 000).

электромобиль Huawei, автомобиль Huawei, кроссовер Huawei Fullscreen
В салоне установлен большой тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Несмотря на столь высокую стоимость, за 2024 год планируют выпустить 50 000 авто. Кроссовер Huawei бросит вызов Tesla Model X и Mercedes EQS SUV.

Ранее Фокус сообщал, что первый электрический кроссовер от Huawei появился в Киеве.

Также мы писали, что Huawei показали недорогой кроссовер с запасом хода 1455 км.