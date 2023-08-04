Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги июля (фото)

Дизельные автомобили в июле стали популярнее. Также украинцы стали покупать больше гибридных автомобилей, увеличив их долю до 18%.

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В Украине увеличились продажи дизельных автомобилей. Эксперты поделились, авто с каким типом топлива покупали украинцы в июле. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За июль в Украине более 70% купленных новых автомобилей были с двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые модели охватили 45% продаж.

Дизельные автомобили в июле стали популярнее. Их доля за год увеличилась с 23% до 25,5%.

Также украинцы стали покупать больше гибридных автомобилей. Они охватили 18% рынка.

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Доля электромобилей за год увеличилась до 11%. Продажи автомобилей с ГБО составили всего 0,5%.

Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году продажи выросли на 45%.

Renault Duster доминирует сразу в двух сегментах Фото: Renault

Самые популярные новые автомобили в Украине за июль:

бензиновые авто — Renault Duster;

дизельные авто — Renault Duster;

гибридные авто — Toyota RAV4;

электромобили — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Mitsubishi Outlander.

Ранее Фокус писал, что за июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей.

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