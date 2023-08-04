Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги июля (фото)
Дизельные автомобили в июле стали популярнее. Также украинцы стали покупать больше гибридных автомобилей, увеличив их долю до 18%.
В Украине увеличились продажи дизельных автомобилей. Эксперты поделились, авто с каким типом топлива покупали украинцы в июле. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
За июль в Украине более 70% купленных новых автомобилей были с двигателями внутреннего сгорания. Бензиновые модели охватили 45% продаж.
Дизельные автомобили в июле стали популярнее. Их доля за год увеличилась с 23% до 25,5%.
Также украинцы стали покупать больше гибридных автомобилей. Они охватили 18% рынка.Важно
Доля электромобилей за год увеличилась до 11%. Продажи автомобилей с ГБО составили всего 0,5%.
Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году продажи выросли на 45%.
Самые популярные новые автомобили в Украине за июль:
- бензиновые авто — Renault Duster;
- дизельные авто — Renault Duster;
- гибридные авто — Toyota RAV4;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Mitsubishi Outlander.
Ранее Фокус писал, что за июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей.
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