Jeep Wrangler получил особую версию в стиле "Парка юрского периода" (фото)

Jeep Wrangler получил новые графические пакеты в стиле фильма "Парк юрского периода". Они будут выпущены ограниченным тиражом в 200 экземпляров.

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Графическая студия Jeep представила особый внедорожник Wrangler в стиле "Парка юрского периода". Ограниченная версия посвящена 30-летнему юбилею первого фильма. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Для Jeep Wrangler и пикапа Gladiator выпустили особые графические пакеты JL. Их дизайн вдохновлен внедорожниками из "Парка юрского периода" 1993 года.

Всего будет выпущено 200 графических пакетов, которые можно установить на свои авто. Он доступны для Jeep Wrangler с 2018 по 2024 год выпуска и Gladiator, выпущенный с 2020 по 2023 год.

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В комплект входят наклейки с изображением динозавра и названием модели. Он продается по цене 550 долларов.

Также можно заказать расширенный графический пакет с уникальной накладкой для рычага КПП. Он обойдется в 650 долларов.

Накладка на рычаг КПП доступна в расширенном графическом пакете Фото: Jeep

Стоит отметить, что графический пакет не полностью повторяет дизайн оригинальных внедорожников из фильма. Тем не менее его стиль отсылает к культовой кинофраншизе.

В фильме были показаны несколько Jeep Wrangler Фото: Скриншот из фильма

Ранее Фокус писал, что американское тюнинг-ателье Esteem Custom представило самый экстремальный Jeep Gladiator.