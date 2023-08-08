Автопилот Tesla спутал плюшевого медведя с водителем и сбил пешехода (видео)

Чтобы проверить систему мониторинга водителя, команда установила на рулевое колесо небольшой груз. На водительском сиденье находился плюшевый медведь.

Related video

Группа активистов из Dawn Project проверила, насколько хорошо работает автопилот Tesla. Для этого на водительское сиденье посадили плюшевого медведя. Видео опубликовали в Twitter.

Систему полного самостоятельного вождения Tesla часто критикуют из-за того, что она снижает внимательность водителя во время поездки. Также эта система иногда работает нестабильно.

Чтобы проверить систему мониторинга водителя, команда установила на рулевое колесо небольшой груз. На водительское сиденье поочередно посадили плюшевого медведя и воздушный шар.

Интересно то, что система мониторинга водителя не заметила ничего странного. Электромобиль Tesla продолжил ехать самостоятельно.

На дорогу поставили куклу, которая имитировала ребенка. В итоге автомобиль продолжил движение и сбил ее. Система автономного экстренного торможения работала с большим опозданием и не успевала реагировать вовремя.

Важно

Автопилот Tesla обвинили в сотнях ДТП в США: детали расследования

Даже когда на водительском сидении не было никого, система полного самостоятельного вождения Tesla продолжила работать. После того как автомобиль сбивал куклу, он делал небольшую остановку, но затем продолжил ехать дальше.

Ранее Фокус сообщал, что автопилот Tesla проигнорировал человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.