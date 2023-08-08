Автопілот Tesla сплутав плюшевого ведмедя з водієм і збив пішохода (відео)

Щоб перевірити систему моніторингу водія, команда встановила на кермо невеликий вантаж. На водійському сидінні знаходився плюшевий ведмідь.

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Група активістів з Dawn Project перевірила, наскільки добре працює автопілот Tesla. Для цього на водійське сидіння посадили плюшевого ведмедя. Відео опублікували у Twitter.

Систему повного самостійного керування Tesla часто критикують через те, що вона знижує уважність водія під час поїздки. Також ця система іноді працює нестабільно.

Щоб перевірити систему моніторингу водія, команда встановила на кермо невеликий вантаж. На водійське сидіння по черзі посадили плюшевого ведмедя та повітряну кулю.

Цікаво те, що система моніторингу водія не помітила нічого дивного. Електромобіль Tesla продовжив їхати самостійно.

На дорогу поставили ляльку, яка імітувала дитину. У підсумку автомобіль продовжив рух і збив її. Система автономного екстреного гальмування працювала з великим запізненням і не встигала реагувати вчасно.

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Навіть коли на водійському сидінні не було нікого, система повного самостійного керування Tesla продовжила працювати. Після того як автомобіль збивав ляльку, він робив невелику зупинку, але потім продовжив їхати далі.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla проігнорував людину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.