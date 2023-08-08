Активисты напали на дилерский центр Land Rover из-за смертельного ДТП с детьми (видео)

Активисты выступают против эксплуатации внедорожников в городах. Владельцы дилерского центра раскритиковали их действия и обратились в полицию.

Related video

Активисты из Tire Extinguishers напали на дилерский центр Jaguar Land Rover в британском графстве Девон. Они заявили, что это "возмездие" за ДТП, в котором погибли две маленькие девочки. Об этом рассказали на сайте The Telegraph.

В июле 46-летняя женщина за рулем Land Rover Defender врезалась в забор школы в Уимблдоне. В результате этого ДТП погибли восьмилетние девочки — Нурия Саджад и Селена Лау. Еще несколько человек получили ранения.

После этого инцидента активисты ворвались в дилерский центр Jaguar Land Rover в Девоне. Там они прокололи шины не менее 60 автомобилей.

Активисты выступают против эксплуатации внедорожников в городах. По их словам, такие автомобили в восемь раз чаще убивают детей в авариях, чем авто меньшего размера.

"Мы надеемся, что эта акция послужит тревожным сигналом для всех заинтересованных сторон, чтобы они объединились в своих усилиях по предотвращению будущих трагедий", — сказали представители Tyre Extinguishers.

Важно

Китайский электрокроссовер сгорел дотла после ДТП: водитель погиб на месте

Владельцы дилерского центра раскритиковали активистов и подчеркнули, что это было посягательство на частную собственность. Сейчас делом занимается местная полиция.

Ранее Фокус писал, что в Украине увеличилось количество смертельных ДТП.