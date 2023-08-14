Владелец старого Hyundai Tucson получил счет в $114 000 за ремонт кроссовера

Немецкий бизнесмен был удивлен, когда увидел стоимость ремонта водородного Hyundai ix35 FCEV 2016 года. В Hyundai уже ищут альтернативное решение этой проблемы.

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В Германии владелец водородного кроссовера Hyundai ix35 (Tucson) FCEV получил огромный счет за ремонт своего авто. Расходы не покрываются первоначальной 5-летней гарантией. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Мужчина по имени Тилль Вестберг купил свой Hyundai ix35 FCEV в 2016 году. Водородный кроссовер обошелся ему в 55 089 долларов.

Автомобиль работал безотказно в течение 7 лет, а владелец проехал за этот период 84 000 км. Тилль Вестберг был очень доволен своим кроссовером, даже несмотря на трудности с заправкой топливных элементов.

В один момент Hyundai ix35 FCEV перестал работать. Кроссовер показывал сообщение об ошибке каждый раз, когда владелец пытался его завести.

Обратившись в автосервис, Тилль Вестберг был сильно удивлен стоимостью ремонта кроссовера. Цена за услуги составила 114 000 долларов. Это связано с топливным элементом, который стоит 93 043 доллара.

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Владелец кроссовера заявил, что не собирается платить такую огромную сумму за ремонт. С его позицией согласились и представители Hyundai, которые отметили, что найдут альтернативное решение проблемы.

Ранее Фокус сообщал, что владелец Ferrari 430 Scuderia поделился стоимостью затрат на ремонт суперкара.