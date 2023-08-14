Власник старого Hyundai Tucson отримав рахунок $114 000 за ремонт кросовера

Німецький бізнесмен був здивований, коли побачив вартість ремонту водневого Hyundai ix35 FCEV 2016 року. У Hyundai вже шукають альтернативне розв'язання цієї проблеми.

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У Німеччині власник водневого кросовера Hyundai ix35 (Tucson) FCEV отримав величезний рахунок за ремонт свого авто. Витрати не покриваються первісною 5-річною гарантією. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Чоловік, на ім'я Тілль Вестберг купив свій Hyundai ix35 FCEV у 2016 році. Водневий кросовер коштував йому 55 089 доларів.

Автомобіль працював безвідмовно протягом 7 років, а власник проїхав за цей період 84 000 км. Тілль Вестберг був дуже задоволений своїм кросовером, навіть попри труднощі із заправкою паливних елементів.

В один момент Hyundai ix35 FCEV перестав працювати. Кросовер показував повідомлення про помилку щоразу, коли власник намагався його завести.

Звернувшись до автосервісу, Тілль Вестберг був сильно здивований вартістю ремонту кросовера. Ціна за послуги склала 114 000 доларів. Це пов'язано з паливним елементом, який коштує 93 043 долари.

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Власник кросовера заявив, що не збирається платити таку величезну суму за ремонт. З його позицією погодилися і представники Hyundai, які зазначили, що знайдуть альтернативне розв'язання проблеми.

Раніше Фокус повідомляв, що власник Ferrari 430 Scuderia поділився вартістю витрат на ремонт суперкара.