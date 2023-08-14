Когда в Украине заработает онлайн-регистрация авто — разъяснение МВД

Зарегистрировать авто онлайн можно будет с помощью приложения "Дія". Номерные знаки и техпаспорт покупателю вышлют по почте.

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В Украине с сентября собираются внедрить новую услугу для автомобилистов — оформление договора купли-продажи транспортного средства через приложение "Дія". Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, сообщает агентство УНН.

"В конце сентября планируем вместе с Минцифры ввести оформление договора купли-продажи автомобиля онлайн. Гражданам не нужно будет непосредственно приходить в территориальный сервисный центр, а они смогут через приложение "Дія" оформить соответствующий договор купли-продажи и получить по почте номерной знак и свидетельство о регистрации транспортного средства", — отметил Богдан Драпятый.

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Данную анонсировали еще в прошлом году и специально для ее внедрения изменили законодательство, выделив экспертное обследование авто из процедуры регистрации.

Договор покупки-продажи авто можно будет оформить непосредственно в приложении "Дія". После этого потребуется подать заявку на регистрацию/перерегистрацию авто. Она поступит в сервисный центр МВД и в случае ее утверждения покупателю вышлют номера авто и техпаспорт.

Напомним, что с 6 августа поставить транспортное средство на учет могут работники автосалонов, если это пожелает покупатель.

Также Фокус сообщал, что в Украине заработала онлайн-бронь автомобильных номеров.