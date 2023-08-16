Дорого и практично: уникальный пикап Bentley выставили на продажу (фото)

Тюнеры превратили седан Bentley Flying Spur в оригинальный пикап. Автомобиль оснащен 560-сильным двигателем W12 и обладает роскошным интерьером.

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В Британии на продажу выставили необычный пикап на базе Bentley Flying Spur 2005 года. Уникальный автомобиль изготовило ателье DC Customs. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Этот Bentley Flying Spur "Decadence" окрашен в фиолетовый перламутровый цвет. Капот окрашен в серебристый цвет, а внешний вид дополняют хромированные детали кузова.

Мастера сильно изменили заднюю часть седана. Автомобиль получил грузовую платформу с отделкой из тикового дерева. Предусмотрены и несколько отсеков для хранения.

Сзади появилась грузовая платформа Фото: PistonHeads

Интерьер выполнен из кожи карамельного цвета. Также в отделке присутствует ореховый шпон.

Интерьер выполнен из дорогих материалов Фото: PistonHeads

Bentley Flying Spur "Decadence" имеет отличное состояние. Пробег авто составляет 56 300 км.

Под капотом расположен 6,0-литровый турбированный двигатель W12 мощностью 560 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Стандартный седан был способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды и развивать скорость 312 км/ч.

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Стоимость Bentley Flying Spur "Decadence" составляет 190 790 долларов. Автомобиль расположен в курортном городе Нерсборо.

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