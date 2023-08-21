Единственный в своем роде: Ferrari представили уникальный "нарисованный" суперкар (фото)

Этот Ferrari 812 Competizione создан в единственном экземпляре и будет выставлен на благотворительный аукцион. Суперкар оснащен 830-сильным двигателем и может развивать скорость до 340 км/ч.

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Ferrari показали уникальный суперкар 812 Competizione с необычным оформлением экстерьера и интерьера. Автомобиль выглядит так, будто сошел со страниц черновика художника. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Этот Ferrari 812 Competizione окрасили в желтый цвет. На кузове есть множество рисунков, которые вдохновлены оригинальными эскизами модели.

Кузов суперкара окрасили в желтый цвет Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 812 Competizione был представлен на автомобильной неделе в Монтерее. Его выставят на благотворительный аукцион на Ferrari Gala, который должен состояться в Нью-Йорке 17 октября.

За внешний вид суперкара отвечает главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони. Он назвал свое творение "автомобилем-эскизом".

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В интерьере также есть несколько уникальных штрихов. Среди них желтые сиденья с эскизами черного цвета. Они на 65% выполнены из переработанного полиэстера.

Суперкар получил уникальный интерьер Фото: Ferrari

Ferrari 812 Competizione оснащен 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 830 л.с. и 695 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион RM Sotheby's выставили болид "Формулы-1" Ferrari F2001b.