Єдиний у своєму роді: Ferrari представили унікальний "намальований" суперкар (фото)

Цей Ferrari 812 Competizione створено в єдиному екземплярі, його буде виставлено на благодійний аукціон. Суперкар оснащений 830-сильним двигуном і може розвивати швидкість до 340 км/год.

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Ferrari показали унікальний суперкар 812 Competizione з незвичайним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Автомобіль виглядає так, ніби зійшов зі сторінок чернетки художника. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Цей Ferrari 812 Competizione пофарбували в жовтий колір. На кузові є безліч малюнків, які натхненні оригінальними ескізами моделі.

Кузов суперкара пофарбували в жовтий колір Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 812 Competizione був представлений на автомобільному тижні в Монтереї. Його виставлять на благодійний аукціон на Ferrari Gala, який має відбутися в Нью-Йорку 17 жовтня.

За зовнішній вигляд суперкара відповідає головний дизайнер Ferrari Флавіо Манцоні. Він назвав своє творіння "автомобілем-ескізом".

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В інтер'єрі також є кілька унікальних штрихів. Серед них жовті сидіння з ескізами чорного кольору. Вони на 65% виконані з переробленого поліестеру.

Суперкар отримав унікальний інтер'єр Фото: Ferrari

Ferrari 812 Competizione оснащений 6,5-літровим двигуном V12 потужністю 830 к.с. і 695 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон RM Sotheby's виставили болід "Формули-1" Ferrari F2001b.