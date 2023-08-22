Карбоновый кузов и 730 сил: представлен самый экстремальный Maserati в истории (фото)

Maserati MCXtrema предназначен для гонок по треку. Суперкар оснащен 730-сильным двигателем, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд.

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Maserati MCXtrema получил необычный дизайн с упором на аэродинамику. Спереди размещены узкие фары, которые интегрированы в бампер.

Спереди установлены узкие фары Фото: Maserati

Сзади установлено массивное антикрыло с конструкцией как у болидов LMP для гонок на выносливость. Также сзади расположен большой диффузор.

Сзади разместили огромное антикрыло Фото: Maserati

Кузов Maserati MCXtrema изготовлен из углеродного волокна. Это позволило снизить вес суперкара до 1300 кг.

Габариты Maserati MCXtrema:

длина — 5200 мм;

ширина — 2045 мм;

колесная база — 2700 мм.

Новинка получила 18-дюймовые алюминиевые колесные диски с аэродинамичным дизайном. Они обуты в шины Pirelli P Zero.

В интерьере установлено только одно сиденье. Все органы управления расположены так, чтобы водитель всегда имел к ним быстрый доступ.

Интерьер рассчитан только на водителя Фото: Maserati

Maserati MCXtrema оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 730 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 3 секунд, а максимальная скорость превысит 320 км/ч.

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Первые покупатели Maserati MCXtrema получат свои суперкары не раньше, чем в 2024 году. Всего будет изготовлено 62 таких авто, стоимостью чуть менее 2 млн долларов каждый.

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