Кровати в салоне и запас хода 600 км: в Китае создали недорогой семейный электрокар (фото)

Электромобиль Maxus Dajia 7 — пятиметровый минивэн с богатой комплектацией. Модель может быть оснащена электроприводом кресел второго ряда и камерами вместо зеркал заднего вида.

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На автошоу в Чэнду презентовали новый Maxus Dajia 7. Электрический семейный минивэн от концерна SAIC поступает в продажу по цене от 259 800 до 299 800 юаней ($36 100 – 41 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода авто в топовой версии составляет 605 км Фото: SAIC

Китайский минивэн Maxus Dajia 7 – младший брат модели Mifa 9. У него строгий граненый дизайн с изогнутой оконной линией. Фары соединены тоненькой диодной вставкой.

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Размеры Maxus Dajia 7:

длина – 4907 мм;

ширина – 1885 мм;

высота – 1768 мм;

колесная база – 2975 мм.

На передней панели установлены три дисплея

Электромобиль Maxus Dajia 7 предложен в версиях на 6 и 7 мест, причем кресла первых двух рядов оснащена электроприводом. Шестиместный вариант весьма оригинальный – на втором ряду там только одно кресло, зато переднее сиденье разворачивается и превращается в кровать. Еще одной кроватью становится кресло водителя.

В салоне можно разложить две кровати Фото: SAIC

На передней панели электровэна установлены сразу три дисплея. Комплектация также включает электропривод сдвижных дверей, панорамную крышу, камеры кругового обзора и холодильник, а за доплату предложены камеры вместо зеркал и парковочный автопилот с дистанционным управлением. Также предусмотрены системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон.

Кресло переднего пассажира можно развернуть Фото: SAIC

Новый Maxus Dajia 7 оснащен электромотором мощностью 245 л. с. на задней оси. Со старта на выбор предложат версии с батареями на 77 и 90 кВт∙ч: запас хода составит 527 и 605 км, соответственно.

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