Может выдержать выстрелы из AK-47: BMW X5 получил защищенную версию (фото)

BMW X5 Protection VR6 предлагает высокий уровень защиты, а также спортивную управляемость. Кроссовер способен разгоняться до сотни всего за 5,9 секунды.

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BMW показали новый бронированный кроссовер X5 Protection VR6. Несмотря на увеличенный вес автомобиль остается довольно спортивным. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

BMW X5 Protection VR6 2024 внешне не отличается от стандартного кроссовера. Все изменения остаются незаметными для посторонних глаз.

Новинка получила броневую защиту, которая соответствует немецким стандартам VPAM. Стальные панели и усиленное стекло позволяют защитить водителя и пассажиров от попадания пуль стрелкового оружия, вплоть до AK-47.

BMW X5 Protection VR6 получил множество улучшений Фото: BMW

Уже в базовой комплектации BMW X5 Protection VR6 предусмотрен самоуплотняющийся топливный бак. Он предотвращает потерю топлива в случае его пробития выстрелом.

Также покупатели могут заказать кроссовер с дополнительной защитой днища и крыша. Это позволит защитить авто от взрывов внизу или выстрелов с вертолетов.

Для BMW X5 Protection VR6 доступна дополнительная светотехника. Она может быть размещена в решетке радиатора, сзади или на крыше. Помимо этого кроссовер можно заказать с акустической сигнализацией и цифровой двусторонней радиосвязью.

Еще одними отличиями новинки стали подогрев лобового и боковых стекол, внешняя система внутренней связи и дополнительная панель управления новыми функциями. Она находится в интерьере в скрытом отсеке.

В салоне есть панель управления новыми функциями защиты Фото: BMW

BMW X5 Protection VR6 оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода.

Кроссовер способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Также BMW X5 Protection VR6 оснастили спортивными тормозами и адаптивной подвеской M Professional. В базовую комплектацию вошел и дифференциал M Sport.

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Презентация кроссовера состоится на выставке IIA Mobility в Мюнхене. Стоимость новинки пока неизвестна.

Ранее Фокус рассказал, что представительский седан BMW 7 Series получил бронированный вариант Protection.