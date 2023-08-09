Защита с заботой об экологии: BMW показали первый в мире бронированный электрокар (фото)

Электромобиль BMW i7, как и его бензиновый собрат, защищен от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и взрыва гранат под днищем. Шины позволяют ехать со скоростью 80 км/ч при проколе.

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Представительский седан BMW 7 Series получил бронированный вариант Protection. Вместе с бензиновой версией защиту получил и электромобиль BMW i7 — это первый серийный электрокар с броней. Презентация новинок состоится в сентябре на автошоу в Мюнхене, а пока их подробности раскрыли на официальном сайте BMW.

Седан защищен по стандарту VR9 Фото: BMW

Новые BMW 7 Series и i7 Protection защищены по стандарту VR9, то есть выдерживают обстрел из снайперской винтовки бронебойными пулями калибра 7,62 мм, а также взрыв двух ручных гранат под днищем.

В салоне установлен изогнутый дисплей Фото: BMW

Электромобиль BMW i7 Protection, как и стандартный седан, получил бронированную капсулу в салоне и пуленепробиваемые стекла. Особое внимание уделено защите крыши – она усилена, чтобы спасти от дронов, сбрасывающих взрывчатку.

Бронированное авто не потеряло в роскоши Фото: BMW

20-дюймовые шины Michelin позволяют поддерживать скорость 80 км/ч при проколе. Среди опций есть системы очистки воздуха и пожаротушения, а также проблесковые маячки и сирена.

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Вместе с тем, новые BMW 7 Series и i7 не потеряли в комфорте. Их салон отделан кожей, спереди установлен изогнутый дисплей, а для задних пассажиров доступен огромный телевизор. Комплектация включает холодильник, видеорегистратор, акустику с 28 динамиками, электроприводы сидений, дверей и шторок.

Среди опций есть проблесковые маячки Фото: BMW

Новый BMW i7 Protection оснащен стандартной силовой установкой мощностью 544 л. с. Он потяжелел, поэтому время разгона до 100 км/ч выросло до 9 с, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Обязательными являются пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

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