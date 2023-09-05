Наземная ракета: на продажу выставили необычный автомобиль-рекордсмен (фото)
Land Speed Streamliner способен развивать скорость свыше 600 км/ч. Автомобиль был построен в 1995 году, но спустя более 10 лет был сильно модернизирован.
На аукцион Bring a Trailer выставили необычный автомобиль Land Speed Streamliner. Он установил мировой рекорд скорости в 2018 году. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Этот обтекаемый автомобиль был построен еще в 1995 году. Нынешний владелец купил авто в 2008 году и модернизировал его.
Land Speed Streamliner окрашен черный и оранжевый цвета. На заднем крыле изображен номер 788.
В 2018 году автомобиль установил рекорд скорости на Неделе скорости в Бонневилле в классе E-Class Blown Gas Streamliner. Там он смог разогнаться до 620 км/ч. Позже Land Speed Streamliner смог развить скорость 658 км/ч во время квалификации.
Land Speed Streamliner оснащен турбированным двигателем Chevrolet V8 мощностью более 2000 л.с. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач Ford C4 и передает крутящий момент на все три колеса.
Land Speed Streamliner построен на легкой трубчатой раме. Кузов изготовлен из стекловолокна, что позволило сильно снизить вес авто.Важно
Автомобиль получил систему впрыска воды/метанола, задние дисковые тормоза Wilwood и трехступенчатую парашютную систему. Он поставляется с индивидуальным прицепом для перевозки.
Торги за Land Speed Streamliner заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 55 000 долларов.
Ранее Фокус писал, что в лондонском центре ExCeL установили новый мировой рекорд скорости для электромобилей в закрытом помещении.