Наземная ракета: на продажу выставили необычный автомобиль-рекордсмен (фото)

Land Speed Streamliner способен развивать скорость свыше 600 км/ч. Автомобиль был построен в 1995 году, но спустя более 10 лет был сильно модернизирован.

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На аукцион Bring a Trailer выставили необычный автомобиль Land Speed ​​Streamliner. Он установил мировой рекорд скорости в 2018 году. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот обтекаемый автомобиль был построен еще в 1995 году. Нынешний владелец купил авто в 2008 году и модернизировал его.

Land Speed ​​Streamliner окрашен черный и оранжевый цвета. На заднем крыле изображен номер 788.

Land Speed Streamliner окрашен в два цвета Фото: Bring a Trailer

В 2018 году автомобиль установил рекорд скорости на Неделе скорости в Бонневилле в классе E-Class Blown Gas Streamliner. Там он смог разогнаться до 620 км/ч. Позже Land Speed ​​Streamliner смог развить скорость 658 км/ч во время квалификации.

Land Speed ​​Streamliner оснащен турбированным двигателем Chevrolet V8 мощностью более 2000 л.с. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач Ford C4 и передает крутящий момент на все три колеса.

Автомобиль построен на легкой трубчатой раме Фото: Bring a Trailer

Land Speed ​​Streamliner построен на легкой трубчатой раме. Кузов изготовлен из стекловолокна, что позволило сильно снизить вес авто.

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Автомобиль получил систему впрыска воды/метанола, задние дисковые тормоза Wilwood и трехступенчатую парашютную систему. Он поставляется с индивидуальным прицепом для перевозки.

Торги за Land Speed ​​Streamliner заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 55 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что в лондонском центре ExCeL установили новый мировой рекорд скорости для электромобилей в закрытом помещении.