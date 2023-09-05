Наземна ракета: на продаж виставили незвичайний автомобіль-рекордсмен (фото)
Land Speed Streamliner здатний розвивати швидкість понад 600 км/год. Автомобіль було побудовано в 1995 році, але через понад 10 років його сильно модернізували.
На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний автомобіль Land Speed Streamliner. Він встановив світовий рекорд швидкості у 2018 році. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Цей обтічний автомобіль був побудований ще в 1995 році. Нинішній власник купив авто у 2008 році та модернізував його.
Land Speed Streamliner пофарбований у чорний і помаранчевий кольори. На задньому крилі зображено номер 788.
У 2018 році автомобіль встановив рекорд швидкості на Тижні швидкості в Бонневілі в класі E-Class Blown Gas Streamliner. Там він зміг розігнатися до 620 км/год. Пізніше Land Speed Streamliner зміг розвинути швидкість 658 км/год під час кваліфікації.
Land Speed Streamliner оснащений турбованим двигуном Chevrolet V8 потужністю понад 2000 к.с. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач Ford C4 і передає крутний момент на всі три колеса.
Land Speed Streamliner побудований на легкій трубчастій рамі. Кузов виготовлений зі скловолокна, що дало змогу сильно знизити вагу авто.Важливо
Автомобіль отримав систему впорскування води/метанолу, задні дискові гальма Wilwood і триступеневу парашутну систему. Він поставляється з індивідуальним причепом для перевезення.
Торги за Land Speed Streamliner закінчуються через два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 55 000 доларів.
Раніше Фокус писав, що в лондонському центрі ExCeL встановили новий світовий рекорд швидкості для електромобілів у закритому приміщенні.