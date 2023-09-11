Воздушный суперкар: в США готовят роскошное летающее авто (фото, видео)
Leo Coupe — персональное летающее авто стоимостью 460 000 долларов. Оно способно развить 320 км/ч и пролететь 400 км без подзарядки.
Американский стартап Leo Flight представил свой дебютный проект электрического летающего авто Coupe. Его планируют запустить в производство с 2026 года. Подробности модели раскрыли на сайте компании.
Leo Coupe – нетипичное летающее авто. Если большинство из них создают для служб такси, то его позиционируют как персональное транспортное средство – своего рода летающий суперкар. Уже известна и стоимость – от 460 000 долларов.
Новый Leo Coupe действительно чем-то напоминает суперкары. У него стремительный обтекаемый дизайн с огромными крыльями спереди и сзади, а двери поднимаются вверх.
Кабина Leo Coupe рассчитана на 3-4 человек и имеет большую площадь остекления. У него роскошная внутренняя отделка, а оснащение включает проекционный дисплей, экраны в спинках сидений и подушки безопасности.Важно
Leo Coupe будет полностью автономным, то есть владельцу не нужно получать лицензию пилота. На автопилоте он способен развить скорость до 320 км/ч, а его запас хода составит около 400 км. Специально для летательного аппарата разрабатывают быструю беспроводную зарядку и готовят сеть зарядных станций.
Также предусмотрена функция автоматической стабилизации. При отказе моторов Leo Coupe может спланировать либо же раскрыть парашют и спуститься на землю.
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