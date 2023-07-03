Будущее уже здесь: выходец из Украины создал инновационный летающий автомобиль (фото)

Первые поставки Alef Model A клиентам планируют начать уже в 2025 году. Инновационный летающий автомобиль будет доступен по цене от 299 999 долларов.

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Американская компания Alef Aeronautics представила необычный летающий автомобиль Model A. Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Alef Model A официально может летать в воздушном пространстве США. Генеральный директор Alef Aeronautics Джим Духовны заявил, что "это один маленький шаг для самолетов и огромный шаг для автомобилей".

Alef Model A получил обтекаемый кузов с необычными дверями Фото: Alef Aeronautics

Интересно то, что Джим Духовны родом из семьи киевских евреев. Он основал Alef Aeronautics с целью создать один из первых массовых летающих автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.

На Alef Model A установлен парашют, который активируется в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дорого около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.

Максимальная скорость на земле составляет 40 км/ч. Этого достаточно, чтобы добраться до удобного места для взлета в воздух.

Alef Model A будет доступен по цене от 299 999 долларов. Если вы хотите получить автомобиль раньше остальных, можно доплатить 1500 долларов.

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Alef Aeronautics планирует начать поставки Alef Model A клиентам в конце 2025 года. К этому времени компания продолжит проводить испытания своего летающего автомобиля.

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