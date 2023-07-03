Майбутнє вже тут: виходець з України створив інноваційний літаючий автомобіль (фото)

Перші поставки Alef Model A клієнтам планують розпочати вже у 2025 році. Інноваційний літаючий автомобіль буде доступний за ціною від 299 999 доларів.

Related video

Американська компанія Alef Aeronautics представила незвичайний літаючий автомобіль Model A. Авто вже отримало схвалення Федерального авіаційного управління на проведення випробувань. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Alef Model A офіційно може літати в повітряному просторі США. Генеральний директор Alef Aeronautics Джим Духовни заявив, що "це один маленький крок для літаків і величезний крок для автомобілів".

Alef Model A отримав обтічний кузов з незвичайними дверима Фото: Alef Aeronautics

Цікаво те, що Джим Духовни походить з родини київських євреїв. Він заснував Alef Aeronautics з метою створити один з перших масових літаючих автомобілів з нульовим рівнем шкідливих викидів.

На Alef Model A встановлено парашут, який активується в екстрених ситуаціях. Автомобіль може проїхати дорогою близько 322 км без підзарядки та пролетіти 177 км повітрям.

Максимальна швидкість на землі становить 40 км/год. Цього достатньо, щоб дістатися до зручного місця для зльоту в повітря.

Alef Model A буде доступний за ціною від 299 999 доларів. Якщо ви хочете отримати автомобіль раніше за інших, можна доплатити 1500 доларів.

Важливо

Аеротаксі eVTOL побило рекорд, пролетівши 250 км: за рахунок чого це вдалося (відео)

Alef Aeronautics планує почати поставки Alef Model A клієнтам наприкінці 2025 року. До цього часу компанія продовжить проводити випробування свого літаючого автомобіля.

Раніше Фокус розповів, що літаючий автомобіль Geely AE200 X01 успішно завершив свої перші льотні випробування у 2023 році.