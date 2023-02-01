Майбутнє вже настало: Geely вперше випробували летючий автомобіль (фото)

Летючий автомобіль AE200 X01 створений для роботи в міських умовах і міжміських поїздок. Його серійне виробництво заплановане на 2024 рік.

Related video

Летючий автомобіль Geely AE200 X01 успішно завершив свої перші льотні випробування у 2023 році. Про це повідомили на сайті Car News China.

Повністю електричний летючий автомобіль AE200 X01 має 5 посадочних місць і може злітати у вертикальному положенні. Його розробив авіаційний підрозділ Geely, компанія Wofei Changkong.

Вперше AE200 X01 анонсували Geely ще у серпні 2022 року. Весь цей час інженери компанії працювали повним ходом, щоб забезпечити отримання сертифіката льотної придатності.

[ + – ] AE200 X01 вже отримав відповідну сертифікацію у Китаї Фото: Geely

У листопаді 2022 року летючий автомобіль сертифікований у Китаї як літак. Через місяць випробували усі ключові системи.

AE200 X01 створений для роботи в міських умовах та міжміських поїздок. Старт виробництва заплановано на 2024 рік.

Важливо

У США готують до виробництва простий літальний автомобіль (відео)

Компанія Geely інвестувала в низку проєктів летючий автомобілів, а AE200 X01 є дітищем партнерства між Wofei Changkong та німецькою компанією аеротаксі Volocopter.

Раніше Фокус писав, що в США створили перший літаючий мотоцикл, швидкість якого досягає 800 км/год.