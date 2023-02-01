Будущее уже наступило: Geely впервые испытали летающий автомобиль (фото)

Летающий автомобиль AE200 X01 создан для работы в городских условиях и междугородних поездок. Его серийное производство запланировано на 2024 год.

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Летающий автомобиль Geely AE200 X01 успешно завершил свои первые летные испытания в 2023 году. Об этом сообщили на сайте Car News China.

Полностью электрический летающий автомобиль AE200 X01 обладает 5 посадочными местами и может взлетать в вертикальном положении. Его разработало авиационное подразделение Geely, компания Wofei Changkong.

Впервые AE200 X01 был анонсирован Geely еще в августе 2022 года. Все это время инженеры компании работали полным ходом, чтобы обеспечить получение сертификата летной годности.

[ + – ] AE200 X01 уже получил соответствующую сертификацию в Китае Фото: Geely

В ноябре 2022 года летающий автомобиль был сертифицирован в Китае как самолет. Через месяц испытали все ключевые системы.

AE200 X01 создан для работы в городских условиях и междугородних поездок. Старт производства запланирован на 2024 год.

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Компания Geely инвестировала в ряд проектов летающих автомобилей, а AE200 X01 является детищем партнерства между Wofei Changkong и немецкой компанией аэротакси Volocopter.

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