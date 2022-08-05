В США готовят к производству простой летающий автомобиль (видео)

Samson Sky Switchblade в считанные секунды превращается из автомобиля в самолет. Он способен развить 200 км/ч на земле и 257 км/ч — в воздухе.

В США проходит испытания летающий автомобиль Samson Sky Switchblade. Он уже получил разрешение на полеты от Федерального авиационного управления и в ближайшее время впервые поднимется в небо. Об этом сообщает сайт New Atlas.

Летающий автомобиль Switchblade (не путать с одноименным дроном-камикадзе) компания Samson Sky из Орегона разрабатывает уже 14 лет. На дорогах его уже испытывают, а теперь пришло время и для летных тестов.

[ + – ] Крылья и хвостовое оперение складываются Фото: New Atlas

Samson Sky Switchblade постарались сделать как можно проще по конструкции и дешевле в производстве. Это небольшая трехколесная капсула с клиновидным дизайном. В салоне поместятся два человека.

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Автомобиль превращается в самолет нажатием кнопки – крылья, хвостовое оперение и толкающий винт раскладываются с помощью электропривода.

[ + – ] Switchblade развивает 200 км/ч на земле и 257 км/ч — в воздухе Фото: New Atlas

Switchblade оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. Он способен развить 200 км/ч на земле и 257 км/ч – в воздухе. Его 125-литрового бака хватит, чтобы пролететь 725 км.

Для взлета необходим участок асфальта длиной 335 м, а для посадки – 213 м. Для управления Samson Sky Switchblade необходимы как водительские права, так и лицензия пилота.

Купить летающее авто можно будет по цене от 150 000 долларов, то есть оно дешевле аналогов. Samson Sky Switchblade уже собрал 1670 заказов и после первых полетов можно будет внести предоплату в размере $2000.

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