У США готують до виробництва простий літальний автомобіль (відео)

Samson Sky Switchblade за лічені секунди перетворюється з автомобіля на літак. Він здатний розвинути 200 км/год на землі та 257 км/год — у повітрі.

У США проходить випробування літальний автомобіль Samson Sky Switchblade. Він уже отримав дозвіл на польоти від Федерального авіаційного управління і найближчим часом уперше підніметься у небо. Про це повідомляє сайт New Atlas.

Літальний автомобіль Switchblade (не плутати з однойменним дроном-камікадзе) компанія Samson Sky з Орегона розробляє уже 14 років. На дорогах його вже випробовують, а тепер настав час і для льотних тестів.

[ + – ] Крила та хвостове оперення складаються Фото: New Atlas

Samson Sky Switchblade постаралися зробити якомога простішим за конструкцією і дешевшим у виробництві. Це невелика триколісна капсула з клиноподібним дизайном. У салоні помістяться дві людини.

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Автомобіль перетворюється на літак натисканням кнопки — крила, хвостове оперення і штовхальний гвинт розкладаються за допомогою електроприводу.

[ + – ] Switchblade розвиває 200 км/год на землі та 257 км/год — у повітрі Фото: New Atlas

Switchblade оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 190 к. с. Він здатний розвинути 200 км/год на землі та 257 км/год — у повітрі. Його 125-літрового бака вистачить, щоб пролетіти 725 км.

Для зльоту необхідна ділянка асфальту завдовжки 335 м, а для посадки — 213 м. Для керування Samson Sky Switchblade необхідні як права водія, так і ліцензія пілота.

Купити літальне авто можна буде за ціною від 150 000 доларів, тобто воно дешевше за аналоги. Samson Sky Switchblade вже зібрав 1 670 замовлень і після перших польотів можна буде зробити передоплату в розмірі $2 000.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen представив прототип свого першого літального таксі. Воно електричне та безпілотне.