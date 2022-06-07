Как в "Звездных войнах". Создан первый летающий мотоцикл, его скорость достигает 800 км/ч (фото)

Новый летательный аппарат может быть пилотируемым или же грузовым транспортным средством.

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Американская компания JetPack Aviation, которая известна разработкой своих реактивных ранцев, решила расширить линейку своих инновационных продуктов. Теперь ученые компании представили свое новое достижение – полностью готовый к полетам летающий мотоцикл, который может быть также и автономным грузовым летательным аппаратом. Но он может выполнять и много других функций, пишет New Atlas.

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[ + – ] Компания JetPack Aviation решила расширить линейку своих инновационных продуктов. Теперь ученые компании представили свое новое достижение – полностью готовый к полетам летающий мотоцикл Фото: New Atlas

Компания JetPack Aviation теперь будет выпускать под брендом Mayman Aerospace новые летательные аппараты, которые называются Speeder Air Utility Vehicle или просто Speeder. Этот летающий мотоцикл, который способен взлетать и садится вертикально, может быть не только транспортным средством для человека, но его также можно использовать в качестве "грузовика", ведь он имеет модульную конструкцию.

[ + – ] Этот летающий мотоцикл, который способен взлетать и садится вертикально, может быть не только транспортным средством для человека, но его также можно использовать в качестве "грузовика", ведь он имеет модульную конструкцию Фото: New Atlas

Пока что в компании создали третий по счету прототип, но он уже готов к полетам. Ученые заявляют, что скоро смогут представить полностью готовую версию летательного аппарата. Speeder оснащен восемью реактивными двигателями, которые работают на нейтральном углероде или авиационном биотопливе. Этот аппарат специально разработан для того, чтобы пилот мог себя комфортно чувствовать сидя на нем. Также Speeder имеет все важные аэродинамические характеристики, которые позволяют ему увеличивать эффективность полета.

[ + – ] Speeder имеет все важные аэродинамические характеристики, которые позволяют ему увеличивать эффективность полета Фото: New Atlas

По словам инженеров, это летающее транспортное средство имеет высокий уровень безопасности для пилота благодаря бортовому компьютеру, который может в случае неисправности одного из двигателей не допустить крушения. А еще этим летающим мотоциклом очень легко управлять. По крайней мере так заявляют в JetPack Aviation.

Но Speeder может быть не только пилотируемым транспортным средством. Благодаря своей модульной конструкции аппарат можно использовать в качестве "грузовика" для перевозки любых грузов, а также в качестве средства для помощи полицейским, военным и спасателям.

[ + – ] Но Speeder может быть не только пилотируемым транспортным средством. Благодаря своей модульной конструкции аппарат можно использовать в качестве "грузовика" для перевозки любых грузов Фото: New Atlas

Этот летательный аппарат может быть либо полностью автономным, либо же иметь дистанционное управление. По словам Дэвида Меймена, основателя JetPack Aviation, новый летающий мотоцикл может пригодится при доставке грузов, тушении пожаров, и с его помощью можно будет перевозить пациентов в больницы.

[ + – ] Этот летательный аппарат может быть либо полностью автономным, либо же иметь дистанционное управление Фото: New Atlas

Пока что ученые обнародовали только некоторые из его летных характеристик и то, которые касаются работы аппарата в беспилотном режиме. В таком режиме Speeder может преодолеть расстояние в 644 км со скоростью в 805 км/час. Что касается нагрузки, которую он может нести на себе, то ее вес может составлять до 450 кг.

[ + – ] Новый летающий мотоцикл может пригодится при доставке грузов, тушении пожаров, и с его помощью можно будет перевозить пациентов в больницы Фото: New Atlas

"Мы планируем и дальше усовершенствовать наш летающий мотоцикл, мы будет внедрять новые технологические решения, испытаем новые двигатели, новую бортовую компьютерную систему и возможно этот аппарат когда-то сможет летать со сверхзвуковой скоростью", — говорит Меймен.

Первые испытания в беспилотном режиме нового летательного аппарата запланированы на третий квартал этого года, а пилотируемый полет намечен на конец 2022 года.

Фокус уже писал, что реактивные ранцы от компании JetPack Aviation поступили в продажу в прошлом году и первыми покупателями стали военные.