Реактивные ранцы JetPack поступили в продажу: первыми покупателями стали "анонимные" военные

Модель JB12 сможет разгоняться до 193 км/ч, получит собственный "поумневший" компьютер и ценник в $400 тыс.

Компания JetPack Aviation из США продала первые реактивные ранцы неназванной военной структуре.

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Об этом сообщает издание New Atlas.

Накануне JetPack Aviation объявила, что обязалась в течении 6-ти месяцев поставить военным из Юго-Восточной Азии 2 новых модели джет-пака JB12 по $400 тыс. каждую. По словам генерального директора JetPack Aviation Дэвида Меймана, успех сделки обеспечивают высокая маневренность, малые габариты, которые вписываются в стандартные кейсы Pelican, и совместимость с платформой Speeder. Cтоит отметить, что изображения новой модели пока держат в секрете.

"Ратификация этой сделки демонстрирует, что JB12 JetPack предоставляет силам обороны исключительные воздушные возможности для выполнения разных миссий", — подчеркнул глава компании.

[ + – ] Джетпак JB11 во время испытаний Фото: New Atlas

По словам разработчиков, JB12 будет весить 48 кг, поэтому его достаточно сложно переносить на себе. При этом максимальная тяга составляет 2,34 кН, а максимальная скорость достигает 193 км/ч). Как и у JB11, у новых моделей будет по 3 небольших турбины Jetcat с каждой стороны, однако на этот раз их расположили не линией, а треугольником. Ожидается, что такая конфигурация позволит пилотам не разбиться в случае отказа одной или двух систем. Бортовые компьютеры обещают сделать намного "умнее".

[ + – ] Джетпак JB11 Фото: New Atlas

Пока неясно, в каких именно целях военные смогут применять инновационное оборудование. New Atlas подчеркивает, что джет-паки очень громкие и требуют специальных огнезащитных костюмов для пилотов. Вдобавок, при приземлении реактивные струи необходимо гасить водой — уходит несколько ведер. В то же время, ранцы от JetPack Aviation обеспечивают высокую скорость и маневренность, а также могут достаточно долго работать на керосиновом топливе по сравнению со старыми реактивными установками, сжигавшими весь запас водорода за 30 с. Вероятно, азиатские военные придумали, как можно использовать эти преимущества.

Ранее в Нидерландах спецназ использовал реактивные ранцы во время военных учений. Джет-паки от Gravity Industries позволили добраться до судна с условными террористами быстрее, чем при помощи катеров и вертолетов.

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