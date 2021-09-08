Реактивні ранці JetPack надійшли в продаж: першими покупцями стали "анонімні" військові

Модель JB12 зможе розганятися до 193 км/год, отримає власний комп'ютер, який "порозумнішав", і цінник в $400 тис.

Компанія JetPack Aviation із США продала перші реактивні ранці неназваній військовій структурі.

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Про це повідомляє видання New Atlas.

Напередодні JetPack Aviation оголосила, що взяла на себе зобов'язання протягом 6-ти місяців поставити військовим з Південно-Східної Азії 2 нові моделі джет-пака JB12 по $400 тис. за кожну. За словами генерального директора JetPack Aviation Девіда Меймана, успіх угоди забезпечують висока маневреність, малі габарити, які вписуються в стандартні кейси Pelican, і сумісність з платформою Speeder. Варто відзначити, що зображення нової моделі поки тримають в секреті.

"Ратифікація цієї угоди демонструє, що JB12 JetPack надає силам оборони виняткові повітряні можливості для виконання різних місій", — підкреслив глава компанії.

[ + – ] Джетпак JB11 під час випробувань Фото: New Atlas

За словами розробників, JB12 важитиме 48 кг, тому його досить складно переносити на собі. При цьому максимальна тяга становить 2,34 кН, а максимальна швидкість досягає 193 км/год. Як і в JB11, у нових моделей буде по 3 невеликі турбіни Jetcat з кожного боку, однак на цей раз їх розташовано не в лінію, а трикутником. Очікується, що така конфігурація дозволить пілотам не розбитися в разі відмови однієї або двох систем. Бортові комп'ютери обіцяють зробити набагато "розумнішими".

[ + – ] джетпак JB11 Фото: New Atlas

Поки неясно, в яких саме цілях військові зможуть застосовувати інноваційне обладнання. New Atlas підкреслює, що джет-паки дуже гучні і вимагають спеціальних вогнезахисних костюмів для пілотів. До того ж, при приземленні реактивні струмені необхідно гасити водою — йде кілька відер. У той же час, ранці від JetPack Aviation забезпечують високу швидкість і маневреність, а також можуть досить довго працювати на керосиновому паливі в порівнянні зі старими реактивними установками, спалювати весь запас водню за 30 с. Ймовірно, азійські військові придумали, як можна використовувати ці переваги.

Раніше в Нідерландах спецназ використав реактивні ранці під час військових навчань. Джет-паки від Gravity Industries дозволили дістатися до судна з умовними терористами швидше, ніж за допомогою катерів і вертольотів.

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