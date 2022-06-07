Як у "Зоряних війнах". Створено перший літальний мотоцикл, його швидкість сягає 800 км/год (фото)

Новий літальний апарат може бути пілотованим або вантажним транспортним засобом.

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Американська компанія JetPack Aviation, відома розробкою своїх реактивних ранців, вирішила розширити лінійку своїх інноваційних продуктів. Тепер учені компанії представили своє нове досягнення — повністю готовий до польотів літальний мотоцикл, який може бути також і автономним вантажним літальним апаратом. Але він може виконувати багато інших функцій, пише New Atlas.

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[ + – ] Компанія JetPack Aviation вирішила розширити лінійку інноваційних продуктів. Тепер учені компанії представили своє нове досягнення — готовий до польотів літальний мотоцикл Фото: New Atlas

Компанія JetPack Aviation тепер випускатиме під брендом Mayman Aerospace нові літальні апарати, які називаються Speeder Air Utility Vehicle або просто Speeder. Цей літальний мотоцикл, який здатний злітати і сідає вертикально, може бути не тільки транспортним засобом для людини, але його також можна використовувати як "вантажівку", адже він має модульну конструкцію.

[ + – ] Цей літальний мотоцикл, який здатний злітати і сідає вертикально, може бути не тільки транспортним засобом для людини, але його також можна використовувати як "вантажівку", адже він має модульну конструкцію Фото: New Atlas

Поки що в компанії створили третій прототип, але він уже готовий до польотів. Учені заявляють, що скоро зможуть представити повністю готову версію літального апарату. Speeder оснащений вісьмома реактивними двигунами, які працюють на нейтральному вуглеці або авіаційному біопаливі. Цей апарат спеціально розроблений для того, щоб пілот міг комфортно почуватись сидячи на ньому. Також Speeder має всі важливі аеродинамічні характеристики, які дозволяють збільшувати ефективність польоту.

[ + – ] Speeder має всі важливі аеродинамічні характеристики, що дозволяють йому збільшувати ефективність польоту Фото: New Atlas

За словами інженерів, цей транспортний літальний засіб має високий рівень безпеки для пілота завдяки бортовому комп'ютеру, який може в разі несправності одного з двигунів не допустити аварії. А ще цим літальним мотоциклом дуже легко керувати. Принаймні так заявляють у JetPack Aviation.

Але Speeder може бути не лише пілотованим транспортним засобом. Завдяки своїй модульній конструкції апарат можна використовувати як "вантажівку" для перевезення будь-яких вантажів, а також як засіб для допомоги поліцейським, військовим і рятувальникам.

[ + – ] Але Speeder може бути не лише пілотованим транспортним засобом. Завдяки своїй модульній конструкції апарат можна використовувати як "вантажівку" для перевезення будь-яких вантажів Фото: New Atlas

Цей літальний апарат може бути або повністю автономним, або мати дистанційне управління. За словами Девіда Меймена, засновника JetPack Aviation, новий літальний мотоцикл може стати в нагоді для доставки вантажів, гасіння пожеж, і за його допомогою можна буде перевозити пацієнтів до лікарень.

[ + – ] Цей літальний апарат може бути або повністю автономним, або мати дистанційне управління Фото: New Atlas

Поки що вчені оприлюднили лише деякі з його льотних характеристик і те, що стосується роботи апарату в безпілотному режимі. У такому режимі Speeder може подолати відстань 644 км зі швидкістю 805 км/год. Що стосується навантаження, яке він може нести на собі, то його вага може становити до 450 кг.

[ + – ] Новий літальний мотоцикл може стати в нагоді для доставки вантажів, гасіння пожеж, і за його допомогою можна буде перевозити пацієнтів до лікарень Фото: New Atlas

"Ми плануємо і надалі удосконалити наш літальний мотоцикл, ми впроваджуватимемо нові технологічні рішення, випробуємо нові двигуни, нову бортову комп'ютерну систему і можливо цей апарат колись зможе літати з надзвуковою швидкістю", — каже Меймен.

Перші випробування в безпілотному режимі нового літального апарату заплановані на третій квартал цього року, а пілотований політ намічено на кінець 2022 року.

Фокус уже писав, що реактивні ранці від компанії JetPack Aviation надійшли у продаж минулого року і першими покупцями стали військові.