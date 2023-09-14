В каких регионах Украины покупают больше электромобилей: названы самые популярные модели

Украинцы стали покупать больше новых и подержанных электромобилей. Чаще всего такие модели импортируют с пробегом из других стран.

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В Украине за август купили 3841 электромобиль. Эксперты назвали самые популярные модели в разных регионах страны. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

За август украинцы приобрели на 11% больше электромобилей, чем за прошлый месяц. Также этот показатель в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Из всех купленных в прошлом месяце электромобилей 3764 авто составили легковые модели. Чаще всего это были подержанные электрокары.

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Какие новые авто покупают в разных регионах Украины: названы самые популярные модели

В каких регионах покупали больше всего электромобилей:

Львовская область — 524 авто. Киев — 488 авто. Киевская область — 296 авто. Днепропетровская область — 290 авто. Винницкая область — 234 авто.

Volkswagen ID.4 остается самым популярным новым электромобилем в Украине Фото: Volkswagen

В этих регионах самой популярной моделью остается электрокроссовер Volkswagen ID.4. Этот автомобиль смог вытеснить Nissan Leaf, который всего несколько лет назад возглавлял рейтинг продаж.

Самые популярные импортированные электромобили с пробегом по регионам:

Volkswagen e-Golf — во Львовской области;

Tesla Model 3 — в Киеве и в Днепропетровской области;

Nissan Leaf — в Киевской и Винницкой областях.

Ранее Фокус рассказал, автомобили с каким типом топлива покупали украинцы в августе.