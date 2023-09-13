Какие новые авто покупают в разных регионах Украины: названы самые популярные модели

В Киеве, а также в Днепропетровской и Киевской областях купили больше всего новых авто за август. Украинцы отдают предпочтение моделям Toyota и Renault.

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Украинцы купили за август 5,8 тысячи новых автомобилей. Эксперты назвали самые популярные модели в разных регионах Украины. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области стали крупнейшими региональными рынками новых авто в Украине за август. Они обеспечили более 60% всех продаж за месяц.

В Киеве за август купили 1970 новых автомобилей. Второе место по продажам заняла Днепропетровская область — 467 авто.

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В Киевской области приобрели за месяц 449 автомобилей. В Одесской области зарегистрировали 313 новых авто. Пятерку лидеров закрывает Львовская область — 293 новых автомобилей.

Toyota RAV4 стал бестселлером сразу в двух регионах Украины Фото: Toyota

Самые популярные новые авто в Украине по регионам:

Киев — Toyota Corolla;

Днепропетровская область — Renault Duster;

Киевская область — Toyota RAV4;

Одесская область — Toyota Land Cruiser Prado;

Львовская область — Toyota RAV4.

Ранее Фокус писал, что в Украине стали покупать больше электромобилей, а также гибридных авто.

Также мы сообщали, что в Украине в августе рост продемонстрировали продажи подержанных автомобилей.