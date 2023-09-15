Нехватка рабочих: автомобили Lada будут собирать гастарбайтеры и заключенные

Первые группы мигрантов из Узбекистана уже прибыли на главный завод Lada в Тольятти. Также к сборке автомобилей привлекут рабочих из Ингушетии и заключенных.

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Российский АвтоВАЗ столкнулся с очередной проблемой — нехватка рабочих. Теперь к сборке автомобилей Lada хотят привлечь гастарбайтеров из Узбекистана и Ингушетии, а также заключенных. Об этом рассказали РИА Новости в Telegram.

Первые группы рабочих из Узбекистана уже прибыли на главный завод Lada в Тольятти. Всего до конца года к сборке автомобилей планируют привлечь 500 гастарбайтеров.

В июне стало известно, что на заводах АвтоВАЗа также могут работать осужденные. Их привлекут к принудительным работам.

Известно, что у АвтоВАЗа сейчас огромная нехватка кадров. Автопроизводителю нужны не только рабочие, но и инженеры, руководители, IT-специалисты и менеджеры по закупкам.

Летом 2023 года АвтоВАЗ нуждался в 1,1 тысячи рабочих. Именно поэтому к работе собираются привлечь гастарбайтеров и заключенных.

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Таксистов в РФ принудительно пересадят на Lada вопреки протестам, — росСМИ

Помимо этого автопроизводитель столкнулся с проблемами с поставками своих авто дилерам. По словам руководства, это связано с нехваткой автовозов и водителей.

Ранее Фокус писал, что российский АвтоВАЗ собирается продолжить выпускать устаревший внедорожник Lada Niva даже после 50-летнего юбилея.