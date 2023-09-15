Брак робітників: автомобілі Lada збиратимуть гастарбайтери та ув'язнені

Перші групи гастарбайтерів з Узбекистану вже прибули на головний завод Lada в Тольятті. Також до збірки автомобілів залучать робітників з Інгушетії та ув'язнених.

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Російський АвтоВАЗ зіткнувся з черговою проблемою — нестача робітників. Тепер до збірки автомобілів Lada хочуть залучити заробітчан з Узбекистану та Інгушетії, а також ув'язнених. Про це розповіли РИА Новости в Telegram.

Перші групи робітників з Узбекистану вже прибули на головний завод Lada в Тольятті. Загалом до кінця року до збірки автомобілів планують залучити 500 гастарбайтерів.

У червні стало відомо, що на заводах АвтоВАЗу також можуть працювати засуджені. Їх залучать до примусових робіт.

Відомо, що в АвтоВАЗу зараз величезна нестача кадрів. Автовиробнику потрібні не тільки робітники, а й інженери, керівники, IT-фахівці та менеджери із закупівель.

Влітку 2023 року АвтоВАЗ потребував 1,1 тисячі робітників. Саме тому до роботи збираються залучити гастарбайтерів та ув'язнених.

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Крім цього автовиробник зіткнувся з проблемами з постачаннями своїх авто дилерам. За словами керівництва, це пов'язано з нестачею автовозів і водіїв.

Раніше Фокус писав, що російський АвтоВАЗ збирається продовжити випускати застарілий позашляховик Lada Niva навіть після 50-річного ювілею.