Дешевле некуда: самые доступные электромобили с пробегом в Украине (фото)
В рейтинге представлены 15 доступных электромобилей с пробегом. Некоторые из этих моделей можно купить менее чем за 6000 долларов.
Украинцы стали покупать больше автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые дешевые модели с пробегом, которые можно приобрести в Украине. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.
Из-за роста цен на топливо все больше украинцев пересаживаются не электромобили. Эти авто не только позволяют сэкономить, но и являются более экологичным транспортом.Важно
На вторичном рынке доступно множество дешевых моделей на электротяге. В рейтинг вошли 15 самых доступных подержанных электрокаров. Меньше всего стоят электромобиль Mitsubishi i-MiEV и его близнецы Citroen C-Zero и Peugeot iOn.
ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине:
- Citroen C-Zero — от $5300.
- Mitsubishi i-MiEV — от $5300.
- Peugeot iOn — от $5500.
- Nissan Leaf — от $6000.
- Renault Kangoo Z.E. — от $6300.
- Smart fortwo ED — от $6500.
- Renault Fluence — от $7000.
- Fiat 500e — от $8000.
- Renault ZOE — от $8100.
- Ford Focus EV — от $8200.
- Volkswagen e-Up! — от $8300.
- Chevrolet Spark EV — от $8900.
- KIA Soul EV — от $9000.
- BMW i3 — от $11300.
- Smart forfour ED — от $11800.
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