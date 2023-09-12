Доступные и экономные: какие подержанные авто с ГБО можно купить в Украине до $5000 (фото)
Автомобили с ГБО пользуются спросом в Украине из-за низкой стоимости автогаза. Всего в рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет.
Эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.
Автомобили с ГБО не так популярны в Украине, как бензиновые или дизельные модели. Тем не менее такие авто все еще пользуются спросом из-за низкой стоимости автогаза.Важно
В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.
ТОП-10 подержанных авто с ГБО, которые можно купить в Украине до $5000:
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Lacetti
- Daewoo Lanos
- Opel Astra
- Mitsubishi Lancer
- Skoda Fabia
- Renault/Dacia Logan
- Skoda Octavia
- Renault Megane
- Opel Vectra
Как можно заметить, большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали новые пикапы, которые можно купить в Украине.