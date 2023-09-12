Доступные и экономные: какие подержанные авто с ГБО можно купить в Украине до $5000 (фото)

Автомобили с ГБО пользуются спросом в Украине из-за низкой стоимости автогаза. Всего в рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет.

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Эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.

Автомобили с ГБО не так популярны в Украине, как бензиновые или дизельные модели. Тем не менее такие авто все еще пользуются спросом из-за низкой стоимости автогаза.

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Самые быстрые дизельные автомобили, которые можно купить в Украине (фото)

В рейтинг вошли 10 моделей с пробегом в возрасте до 20 лет. Такие авто можно купить в Украине по цене от $3000 до $5000.

Daewoo Lanos является одним из самых популярных автомобилей с ГБО в Украине Фото: auto.ria.com

ТОП-10 подержанных авто с ГБО, которые можно купить в Украине до $5000:

Chevrolet Aveo Chevrolet Lacetti Daewoo Lanos Opel Astra Mitsubishi Lancer Skoda Fabia Renault/Dacia Logan Skoda Octavia Renault Megane Opel Vectra

Как можно заметить, большую часть рейтинга составляют европейские модели. Также в этот список попал популярный в Украине Daewoo Lanos. Этот автомобиль пользуется большим спросом из-за низкой стоимости и небольших эксплуатационных расходов.

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