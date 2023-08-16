Идеальны для перевозок: какие новые пикапы можно купить в Украине (фото)
В Украине на выбор доступно множество пикапов в разных ценовых сегментах. Среди них есть китайские, японские, европейские и американские модели.
В Украине пикапы не пользуются такой популярностью как в США, но у таких автомобилей есть свои любители. Эксперты назвали модели, которые можно купить новыми в нашей стране. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.
В Украине многие пикапы отправляют Силам обороны. Это практичные внедорожники с большими погрузочными платформами.
В 2023 году в продаже появилось множество новых пикапов. Среди них есть модели китайских, японских, европейских и американских брендов.
Эти автомобили отличаются не только по стоимости, но и по оснащению. В рейтинг вошли 12 моделей в разных ценовых сегментах. Среди них есть несколько уникальных автомобилей, которые можно купить новыми.
ТОП-12 новых пикапов, которые можно купить в Украине:
- JAC T6 — от 1 060 684 грн.
- JAC T8 — от 1 070 000 грн.
- Dongfeng Rich 6 — от 1 188 116 грн.
- Peugeot Landtrek — от 1 275 500 грн.
- Mitsubishi L200 — от 1 550 000 грн.
- Ford Ranger — от 1 854 300 грн.
- Toyota Hilux — от 2 001 654 грн.
- RAM 1500 — от 3 071 000 грн.
- Toyota Tundra — от 4 873 700 грн.
- Ford F-150 Lightning — от 5 098 640 грн.
- Rivian R1T — от 5 436 050 грн.
- GMC Hummer — от 9 185 050 грн.
Ранее Фокус писал, что в Украине за июль купили почти 3,5 тысячи автомобилей на электротяге.