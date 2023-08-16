Ідеальні для перевезень: які нові пікапи можна купити в Україні (фото)

В Україні на вибір доступно безліч пікапів у різних цінових сегментах. Серед них є китайські, японські, європейські та американські моделі.

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В Україні пікапи не мають таку популярність як у США, але у таких автомобілів є свої любителі. Експерти назвали моделі, які можна купити новими в нашій країні. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.

В Україні більшість пікапів відправляють Силам оборони. Це практичні позашляховики з великими вантажними платформами.

У 2023 році у продажу з'явилося безліч нових пікапів. Серед них є моделі китайських, японських, європейських та американських брендів.

Важливо

Названо найпопулярніші вживані пікапи в Україні за 2023 рік (фото)

Ці автомобілі відрізняються не тільки за вартістю, а й за оснащенням. До рейтингу увійшли 12 моделей у різних цінових сегментах. Серед них є кілька унікальних автомобілів, які можна купити новими.

JAC T6 є найдешевшим пікапом, який можна купити в Україні Фото: JAC

Топ 12 нових пікапів, які можна купити в Україні:

JAC T6 — від 1 060 684 грн. JAC T8 — від 1 070 000 грн. Dongfeng Rich 6 — від 1 188 116 грн. Peugeot Landtrek — від 1 275 500 грн. Mitsubishi L200 — від 1 550 000 грн. Ford Ranger — від 1 854 300 грн. Toyota Hilux — від 2 001 654 грн. RAM 1500 — від 3 071 000 грн. Toyota Tundra — від 4 873 700 грн. Ford F-150 Lightning — від 5 098 640 грн. Rivian R1T — від 5 436 050 грн. GMC Hummer — від 9 185 050 грн.

Раніше Фокус писав, що в Україні за липень купили майже 3,5 тисячі автомобілів на електротязі.