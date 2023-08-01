Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Названо найпопулярніші вживані пікапи в Україні за 2023 рік (фото)

Nissan, Nissan Navara, Авто, Автомобілі, Пікапи, Продажі, Старі авто, Україна, Статистика, Фото
Фото: Nissan | Nissan Navara увійшов до трійки найпопулярніших пікапів в Україні

Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили кілька тисяч уживаних пікапів. Українці віддають перевагу японським і американським моделям.

Related video

В Україні в першій половині 2023 року збільшилися продажі вживаних пікапів. Проте цей сегмент сильно поступається кросоверам і компактним хетчбекам. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

Пікапи займають найменшу частку на ринку вживаних автомобілів в Україні. Попри це такі авто продовжують мати попит.

Пікапи дають змогу перевозити багато вантажу, а також мають чудову прохідність. Ці авто підходять для фермерів, а також перевезень.

Важливо
В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі
В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі

Експерти проаналізували ринок пікапів з пробігом і назвали найпопулярніші моделі. До рейтингу увійшли 10 найбільш продаваних моделей за першу половину 2023 року.

Mitsubishi L200 Fullscreen
Mitsubishi L200 домінує на ринку вживаних пікапів в Україні
Фото: Mitsubishi

Топ 10 найпопулярніших пікапів з пробігом в Україні:

  1. Mitsubishi L200 — 471 авто.
  2. Toyota Hilux — 245 авто.
  3. Nissan Navara — 180 авто.
  4. Ford F-150 — 180 авто.
  5. Volkswagen Amarok — 169 авто.
  6. RAM 1500 — 134 авто.
  7. Toyota Tundra — 92 авто.
  8. Ford Ranger — 87 авто.
  9. Toyota Tacoma — 24 авто.
  10. Chevrolet Colorado — 15 авто.

Раніше Фокус розповів, що ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну.