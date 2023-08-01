Названо найпопулярніші вживані пікапи в Україні за 2023 рік (фото)

Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили кілька тисяч уживаних пікапів. Українці віддають перевагу японським і американським моделям.

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В Україні в першій половині 2023 року збільшилися продажі вживаних пікапів. Проте цей сегмент сильно поступається кросоверам і компактним хетчбекам. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

Пікапи займають найменшу частку на ринку вживаних автомобілів в Україні. Попри це такі авто продовжують мати попит.

Пікапи дають змогу перевозити багато вантажу, а також мають чудову прохідність. Ці авто підходять для фермерів, а також перевезень.

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В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі

Експерти проаналізували ринок пікапів з пробігом і назвали найпопулярніші моделі. До рейтингу увійшли 10 найбільш продаваних моделей за першу половину 2023 року.

Mitsubishi L200 домінує на ринку вживаних пікапів в Україні Фото: Mitsubishi

Топ 10 найпопулярніших пікапів з пробігом в Україні:

Mitsubishi L200 — 471 авто. Toyota Hilux — 245 авто. Nissan Navara — 180 авто. Ford F-150 — 180 авто. Volkswagen Amarok — 169 авто. RAM 1500 — 134 авто. Toyota Tundra — 92 авто. Ford Ranger — 87 авто. Toyota Tacoma — 24 авто. Chevrolet Colorado — 15 авто.

Раніше Фокус розповів, що ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну.