Названо найпопулярніші вживані пікапи в Україні за 2023 рік (фото)
Загалом за першу половину 2023 року в Україні купили кілька тисяч уживаних пікапів. Українці віддають перевагу японським і американським моделям.
В Україні в першій половині 2023 року збільшилися продажі вживаних пікапів. Проте цей сегмент сильно поступається кросоверам і компактним хетчбекам. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.
Пікапи займають найменшу частку на ринку вживаних автомобілів в Україні. Попри це такі авто продовжують мати попит.
Пікапи дають змогу перевозити багато вантажу, а також мають чудову прохідність. Ці авто підходять для фермерів, а також перевезень.
Експерти проаналізували ринок пікапів з пробігом і назвали найпопулярніші моделі. До рейтингу увійшли 10 найбільш продаваних моделей за першу половину 2023 року.
Топ 10 найпопулярніших пікапів з пробігом в Україні:
- Mitsubishi L200 — 471 авто.
- Toyota Hilux — 245 авто.
- Nissan Navara — 180 авто.
- Ford F-150 — 180 авто.
- Volkswagen Amarok — 169 авто.
- RAM 1500 — 134 авто.
- Toyota Tundra — 92 авто.
- Ford Ranger — 87 авто.
- Toyota Tacoma — 24 авто.
- Chevrolet Colorado — 15 авто.
Раніше Фокус розповів, що ринок комерційних авто в Україні демонструє впевнене зростання, навіть попри війну.