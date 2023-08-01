Названы самые популярные подержанные пикапы в Украине за 2023 год (фото)
Всего за первую половину 2023 года в Украине купили несколько тысяч подержанных пикапов. Украинцы отдают предпочтение японским и американским моделям.
В Украине в первой половине 2023 года увеличились продажи подержанных пикапов. Тем не менее этот сегмент сильно уступает кроссоверам и компактным хэтчбекам. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.
Пикапы занимают наименьшую долю на рынке подержанных автомобилей в Украине. Несмотря на это такие авто продолжают пользоваться спросом.
Пикапы позволяют перевозить много груза, а также обладают отличной проходимостью. Эти авто подходят для фермеров, а также перевозок.
Эксперты проанализировали рынок пикапов с пробегом и назвали самые популярные модели. В рейтинг вошли 10 самых продаваемых моделей за первую половину 2023 года.
ТОП-10 самых популярных пикапов с пробегом в Украине:
- Mitsubishi L200 — 471 авто.
- Toyota Hilux — 245 авто.
- Nissan Navara — 180 авто.
- Ford F-150 — 180 авто.
- Volkswagen Amarok — 169 авто.
- RAM 1500 — 134 авто.
- Toyota Tundra — 92 авто.
- Ford Ranger — 87 авто.
- Toyota Tacoma — 24 авто.
- Chevrolet Colorado — 15 авто.
Ранее Фокус рассказал, что рынок коммерческих авто в Украине демонстрирует уверенный рост, даже несмотря на войну.