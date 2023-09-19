В Украине появилась новая полезная услуга для водителей: как воспользоваться ею

Новая функция доступна в Электронном кабинете водителя для всех жителей Украины. Стоимость услуги составляет 192 грн с НДС.

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В Главном сервисном центре МВД Украины представили новую полезную услугу для водителей. Она позволяет повторно доставить водительское удостоверение. Подробности рассказали на сайте ведомства.

Сервисные центры МВД и команда ГП "Инфотех" расширяют список государственных услуг для водителей. С 19 сентября украинцы могут воспользоваться функцией "Повторная доставка водительского удостоверения" в Электронном кабинете водителя.

Новая услуга полезна для тех людей, которые уже заказывали свое водительское удостоверение по почте, но не смогли вовремя забрать посылку. Теперь готовые документы можно заказать повторно.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо войти в Электронный кабинет водителя. Затем в разделе "Карточка водителя" будет доступна услуга "Заказать". После этого заполните данные, введите адрес доставки и оплатите услугу (192 грн с НДС).

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Водители могут оформить доставку документов несколько раз в течение года с даты заказа услуги по обмену водительского удостоверения. Затем документ вернут в сервисный центр МВД и уничтожат.

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