1000 сил и 2,5 с до сотни: в США создали самый мощный и быстрый седан в мире (видео)
Cadillac CT5-V Blackwing от Hennessey оснащен 1000-сильным компрессорным V8. Максимальная скорость седана превышает 330 км/ч.
У Cadillac CT5 2023 появилась сверхмощная модификация. Создали ее в техасском ателье Hennessey, создающем безумные скоростные авто. Об этом сообщается на его сайте.
Проект назвали Hennessey H1000. В его основе лежит топовый заряженный Cadillac CT5-V Blackwing с 6,2-литровым компрессорным V8.
Тюнинг Cadillac CT5-V Blackwing поднял мощность двигателя с 668 до 1000 л. с., а пиковый крутящий момент – с 890 до 1300 Н∙м. Этого добились, заменив интеркулеры, системы впуска и выхлопа, а также перешив электронный блок управления.
Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а заезд на ¼ мили (402 м) с места осуществляется за 10,1 с. Максимальная скорость превышает 330 км/ч. Это самый быстрый бензиновый седан в мире.Важно
Седан Cadillac предлагают с 6-ступенчатой механической или 10-ступенчатой автоматической КПП. Он получил самоблокируемый дифференциал и адаптивные амортизаторы.
Примечательно, что Hennessey H1000 визуально не отличается от Cadillac CT5-V Blackwing. У седана скромный обвес, задний спойлер и 19-дюймовые диски.
Ранее Фокус сообщал, что вскоре поступит в продажу обновленный седан Cadillac CT5.
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