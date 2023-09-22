Lexus готовит революционные электромобили с запасом хода 800 км (фото)

Новые электромобили Lexus и Toyota войдут в разные ценовые сегменты. Все модели оснастят передовыми аккумуляторными батареями.

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Lexus показал снимок своего нового электромобиля. Новинка разделит платформу с электрическими моделями Toyota следующего поколения. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

На новом фото изображена передняя часть электромобиля. Он получит фирменные ходовые огни в форме логотипа бренда.

Электромобиль будет выполнен в фирменном стиле бренда Фото: Lexus

Концепт-кар будет представлен в октябре во время Japan Mobility Show 2023. Электромобиль будет основан на совершенно новой платформе с революционными аккумуляторными батареями.

Новинка получит обтекаемый силуэт. Особое внимание дизайнеры и инженеры уделили аэродинамике авто, благодаря чему он станет эффективнее.

Новый электромобиль получит обтекаемый силуэт Фото: Lexus

Новое поколение электромобилей Lexus и Toyota оснастят аккумуляторными батареями очень большой емкости. Запас хода составит до 800 км на одном заряде.

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Топовые электрокары смогут заряжаться от 10% до 80% всего за 20 минут. Зарядка более дешевых моделей будет занимать около 30 минут.

Первая модель из нового поколения электромобилей Toyota и Lexus поступит в производство уже в 2026 году. К 2030 году большую часть модельного ряда брендов составят полностью электрические модели.

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