Классика 90-х: в Украине появился знаменитый спорткар Porsche 90-х (фото)

Спорткар Porsche 911 Carrera оснащен 3,6-литровой 272-сильной шестеркой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 270 км/ч.

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В Украину привезли купе Porsche 911 1995 года. Знаменитый спорткар является большой редкостью в нашей стране. Об автомобиле рассказали на сайте ТопЖир.

Спорткар оснащен 272-сильной шестеркой воздушного охлаждения

Этот Porsche 911 приехал из Японии. Ранее его видели в Киеве, а теперь сфотографировали в Харькове. Автомобиль хорошо сохранился для своего возраста. К слову, его номерные знаки указывают на заводской индекс модели – 993.

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Porsche 911 в 993 кузове – своего рода переходная модель, выпускавшаяся с 1994 по 1998 годы. Это последний 911 с двигателями воздушного охлаждения и первый – с современным обтекаемым дизайном и многорычажной подвеской.

Купе способно развить 270 км/ч

Конкретно это авто – базовое купе Porsche 911 Carrera. Спорткар оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой мощностью 272 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 270 км/ч. Модель предлагали с 6-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической КПП, также существовала полноприводная модификация Carerra 4.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился и современный Porsche 911 GT3 с 510-сильным мотором.

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