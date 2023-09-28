Названы самые эффективные электромобили современности (фото)
Энергопотребление современных электромобилей измерили в реальных условиях. В лидерах рейтинга оказались модели Tesla и Volkswagen.
Запас хода – ключевая характеристика электромобиля. Он зависит не только от размера батареи, но и от уровня энергопотребления силовой установкой. Именно этот параметр и решили измерить в Autocar, чтобы определить самые эффективные электромобили.
Электрокары испытали в реальных условиях и сравнили фактическое энергопотребление с паспортным. Отмечено, что на этот показатель влияют не только характеристики электромотора, но и вес авто, его аэродинамика и работа климат-контроля.
Самое низкое заявленное энергопотребление – у нового Peugeot e-308. Оно составляет 7,9 км на кВт∙ч, однако проверить его еще не удалось, ведь модель только-только вышла на рынок.
В реальных же условиях самой эффективной оказалась Tesla Model 3 – 7,2 км на кВт∙ч. Второе и третье места поделили Volkswagen ID.4 Kia Niro EV – 6,1 км на кВт∙ч. К слову, у Kia (а также MG4) отмечено наименьшее расхождение паспортных и реальных показателей.Важно
Самые эффективные электромобили 2023 года:
- Peugeot e-308 – 7,9 км/ кВт∙ч.
- Tesla Model 3 – 7,2 км/кВт∙ч (по паспорту – 7,6 км/кВт∙ч).
- Volkswagen ID 3 – 6,1 км/кВт∙ч (7,2 км/кВт∙ч).
- Kia Niro EV – 6,1 км/кВт∙ч (6,3 км/кВт∙ч).
- Vauxhall Corsa-e – 6 км/кВт∙ч (7,1 км/кВт∙ч).
- MG 4 EV – 5,8 км/кВт∙ч (6,0 км/кВт∙ч).
- Hyundai Ioniq 6 – 5,5 км/кВт∙ч (6,3 км/кВт∙ч).
- Skoda Enyaq iV 80 – 5,5 км/кВт∙ч (6,0-6,4 км/кВт∙ч).
- Fiat 500 Electric – 5,3 км/кВт∙ч (6,4 км/кВт∙ч).
- Renault Megane E-Tech – 5,3 км/кВт∙ч (6,3 км/кВт∙ч).
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