Названы лучшие подержанные электромобили стоимостью до $30 000 (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей, на которые стоит обратить внимание. Эксперты объяснили, чем эти модели лучше конкурентов.

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Американские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом, которые можно купить менее чем за $30 000. Эти модели во многом превосходят конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

На вторичном рынке можно найти множество доступных авто на электротяге. Несмотря на это выбрать подходящий электрокар не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей дешевле $30 000. Эксперты выделили главные плюсы каждой из представленных моделей.

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ТОП-10 лучших подержанных электромобилей стоимостью до $30 000:

10. Fiat 500e

Fiat 500e отличается стильным дизайном Фото: Fiat

Цена: от $14 000

Fiat 500e отличается стильным дизайном и гораздо комфортнее многих компактных электромобилей. Также это достаточно доступная модель, которая все же дороже некоторых других электрокаров в этом рейтинге.

9. Tesla Model 3

Tesla Model 3 обладает большим запасом хода Фото: Tesla

Цена: от $24 999

Tesla Model 3 остается одним из самых популярных электромобилей в мире, и этому есть объяснение. Эта модель дешевле многих своих конкурентов, но при этом обладает очень большим запасом хода и отличной динамикой.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf получил практичный интерьер Фото: Nissan

Цена: от $27 800

Nissan Leaf стал одним из первых массовых электромобилей от известного автомобильного бренда. Второе поколение модели стало гораздо комфортнее и технологичнее предшественника, а также получило увеличенный запас хода на одном заряде.

7. BMW i3

BMW i3 является самым дешевым электромобилем бренда Фото: BMW

Цена: от $21 998

Самый дешевый электромобиль BMW может предложить футуристичный дизайн экстерьера и технологичный интерьер. Также этот хэтчбек обладает приятной управляемостью, как и другие авто немецкого бренда.

6. Smart EQ Fortwo

Smart EQ Fortwo является самым доступным электрокаром в этом рейтинге Фото: Mercedes-Benz

Цена: от $10 500

Smart EQ Fortwo подойдет для людей, которым нужен очень компактный автомобиль на электротяге. На вторичном рынке эта модель стала очень доступной, что делает ее покупку выгодной сделкой.

5. Mini Cooper Electric

Mini Cooper Electric обладает стильным дизайном Фото: MINI

Цена: от $29 900

Mini Cooper Electric предлагает стильный дизайн и приятную управляемость. Также этот электрический хэтчбек имеет неплохой запас хода на одном заряде, а благодаря компактным размерам он отлично чувствует себя на улицах города.

4. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf предлагает приятную управляемость Фото: Volkswagen

Цена: от $18 577

Volkswagen e-Golf доступнее многих других электромобилей немецкого бренда, но при этом он не является компромиссным авто. За небольшую сумму вы получите отличный хэтчбек с приятной управляемостью и практичным интерьером.

3. Kia Soul EV

Kia Soul EV является одним из самых доступных пятидверных электромобилей Фото: Kia

Цена: от $11 950

Kia Soul EV, как и его бензиновая версия, стал очень популярным в США. Эта модель является одним из самых доступных пятидверных электромобилей на рынке, а также отличается высоким уровнем практичности.

2. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV предлагает большой запас хода Фото: General Motors

Цена: от $21 122

Chevrolet Bolt EV является одним из самых популярных автомобилей General Motors. Рецепт успеха прост — низкая стоимость, большой запас хода и практичный интерьер, в котором достаточно места для пяти человек.

1. Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq стал лидером этого рейтинга Фото: Hyundai

Цена: от $14 000

Hyundai Ioniq стал прародителем целой линейки полностью электрических моделей бренда. За бюджетный ценник этот электромобиль предлагает богатое оснащение и практичный интерьер.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом.