Названо найкращі вживані електромобілі вартістю до $30 000 (фото)

До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів, на які варто звернути увагу. Експерти пояснили, чим ці моделі кращі за конкурентів.

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Американські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом, які можна купити менш ніж за $30 000. Ці моделі багато в чому перевершують конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

На вторинному ринку можна знайти безліч доступних авто на електротязі. Попри це вибрати відповідний електрокар не так вже і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів дешевше за $30 000. Експерти виділили головні плюси кожної з представлених моделей.

Важливо

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Топ 10 найкращих вживаних електромобілів вартістю до $30 000:

10. Fiat 500e

Fiat 500e вирізняється стильним дизайном Фото: Fiat

Ціна: від $14 000

Fiat 500e вирізняється стильним дизайном і набагато комфортніший за багато компактних електромобілів. Також це доволі доступна модель, яка все ж дорожча за деякі інші електрокари в цьому рейтингу.

9. Tesla Model 3

Tesla Model 3 має великий запас ходу Фото: Tesla

Ціна: від $24 999

Tesla Model 3 залишається одним із найпопулярніших електромобілів у світі, і цьому є пояснення. Ця модель дешевша за багатьох своїх конкурентів, але при цьому має дуже великий запас ходу і відмінну динаміку.

8. Nissan Leaf

Nissan Leaf отримав практичний інтер'єр Фото: Nissan

Ціна: від $27 800

Nissan Leaf став одним із перших масових електромобілів від відомого автомобільного бренду. Друге покоління моделі стало набагато комфортнішим і технологічнішим за попередника, а також отримало збільшений запас ходу на одному заряді.

7. BMW i3

BMW i3 є найдешевшим електромобілем бренду Фото: BMW

Ціна: від $21 998

Найдешевший електромобіль BMW може запропонувати футуристичний дизайн екстер'єру і технологічний інтер'єр. Також цей хетчбек має приємну керованість, як і інші авто німецького бренду.

6. Smart EQ Fortwo

Smart EQ Fortwo є найдоступнішим електрокаром у цьому рейтингу Фото: Mercedes-Benz

Ціна: від $10 500

Smart EQ Fortwo підійде для людей, яким потрібен дуже компактний автомобіль на електротязі. На вторинному ринку ця модель стала дуже доступною, що робить її купівлю вигідною угодою.

5. Mini Cooper Electric

Mini Cooper Electric має стильний дизайн Фото: MINI

Ціна: від $29 900

Mini Cooper Electric пропонує стильний дизайн і приємну керованість. Також цей електричний хетчбек має непоганий запас ходу на одному заряді, а завдяки компактним розмірам він чудово почувається на вулицях міста.

4. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf пропонує приємну керованість Фото: Volkswagen

Ціна: від $18 577

Volkswagen e-Golf доступніший за багато інших електромобілів німецького бренду, але при цьому він не є компромісним авто. За невелику суму ви отримаєте чудовий хетчбек із приємною керованістю і практичним інтер'єром.

3. Kia Soul EV

Kia Soul EV є одним із найдоступніших п'ятидверних електромобілів Фото: Kia

Ціна: від $11 950

Kia Soul EV, як і його бензинова версія, став дуже популярним у США. Ця модель є одним із найдоступніших п'ятидверних електромобілів на ринку, а також вирізняється високим рівнем практичності.

2. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV пропонує великий запас ходу Фото: General Motors

Ціна: від $21 122

Chevrolet Bolt EV є одним із найпопулярніших автомобілів General Motors. Рецепт успіху простий — низька вартість, великий запас ходу і практичний інтер'єр, в якому достатньо місця для п'яти осіб.

1. Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq став лідером цього рейтингу Фото: Hyundai

Ціна: від $14 000

Hyundai Ioniq став прабатьком цілої лінійки повністю електричних моделей бренду. За бюджетний цінник цей електромобіль пропонує багате оснащення і практичний інтер'єр.

Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом.