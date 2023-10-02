Редкая капсула времени: эксклюзивный Bentley выехал на дороги впервые за 84 года (фото)

Bentley Mark V Corniche был изготовлен на заказ для шотландского коллекционера Алекса Митчела. После Второй мировой войны автомобиль долгие годы считался утерянным.

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Bentley празднует 90-летний юбилей со дня появления автомобилей с 3½-литровым двигателем. В честь этого события британцы вывели на дороги единственный в своем роде Mark V Corniche 1939 года выпуска. Об этом сообщили на сайте бренда.

Модели Bentley с 3½-литровым двигателем называли "тихими спортивными авто". Дело в том, что они отличались высокой плавностью хода и отличной шумоизоляцией.

Всего с 1933 до 1939 года Bentley выпустили более 2400 таких автомобилей. Модель Mark V Corniche 1939 года является "жемчужиной" среди этих авто. Седан был построен в единственном экземпляре.

Bentley Mark V Corniche не был запущен в серийное производство Фото: Bentley

Bentley Mark V Corniche окрашен в бордовый цвет и имеет три передние фары. Автомобиль был перерегистрирован и впервые за 84 года вернулся на дороги.

Bentley Mark V Corniche отличается элегантным дизайном Фото: Bentley

Также Bentley Mark V Corniche отличается очень роскошным и технологичным интерьером для своего времени. В отделке использовались только самые высококачественные материалы.

Bentley Mark V Corniche предлагал один из самых роскошных интерьеров своего времени Фото: Bentley

Модели с 3½-литровым двигателем стал первыми авто, выпущенными Bentley под руководством Rolls-Royce. Bentley Mark V Corniche считается самой редкой моделью из той эпохи.

Автомобиль сперва принадлежал шотландскому коллекционеру Алексу Митчелу. Он хранил авто до начала Второй мировой войны.

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Bentley Mark V Corniche на какое-то время был полностью утерян. Его нашли только в 1968 году в США. В 1987 году автомобиль купил коллекционер Чарльз Х. Вулф. Позже в 2004 году авто было продано Bentley Motors.

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